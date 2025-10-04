Ангелина Мельникова выиграла четыре золота на ЧР по гимнастике

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова на чемпионате России завоевала четыре золотые медали.

Соревнования проходили в Сириусе. Мельниковой не было равных в личном многоборье. Также она первенствовала в упражнениях на брусьях и вольных упражнениях, а также в командных соревнованиях.

Еще одна спортсменка - Анна Калмыкова оказалась сильнейшей в опорном прыжке и упражнениях на бревне.

В мужских соревнованиях три золотые медали на счету Даниела Маринова (личное многоборье, упражнения на брусьях и вольные упражнения), по одному золоту на счету Ильи Заики (кольца), Мухаммаджон Якубов (опорный прыжок), Владислав Полящов (конь) и Александр Карцев (перекладина).