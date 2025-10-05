Сборная России победила в медальном зачете Игр стран СНГ

Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Российские спортсмены завоевали 105 золотых, 55 серебряных и 34 бронзовых награды. Об этом сообщает издание «Матч ТВ».

Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Российские спортсмены завоевали 105 золотых, 55 серебряных и 34 бронзовых награды, установив новый рекорд по количеству золотых медалей за историю турнира.

Команда Азербайджана занимает второе место с 29 золотыми, 46 серебряными и 86 бронзовыми медалями. Сборная Беларуси находится на третьей позиции с 27 золотыми, 26 серебряными и 48 бронзовыми наградами.

Соревнования проходят по 21 виду спорта, включая плавание, дзюдо, бокс, спортивную борьбу, гимнастику и футбол. Третьи Игры стран СНГ завершатся 8 октября 2025 года. Предыдущие состоялись в 2021 году в Казани и в 2023 году в Беларуси. В текущих соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов из 10 стран Содружества.