Российская гимнастка не выступит на чемпионате мира-2025

Соревнования пройдут в Джакарте с 19 по 25 октября. Россиянка Александра Максимова перешла в команду Сирии два года назад.
«Мы связывались с Федерацией гимнастики Сирии, они очень поздно подали заявку и поэтому не успели меня дозаявить. Понятно, что огорчение есть, но я считаю, все что ни делается, – все к лучшему. Значит, так было нужно. Надеюсь, в следующем году у меня все получится», – сказала спортсменка.
На чемпионате России в Сириусе Максимова выступила за Владимирскую область и завоевала золото командного первенства.
