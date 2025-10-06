Российский дзюдоист завоевал серебро на чемпионате мира

Российский дзюдоист Парчиев завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров в Лиме
Россиянин Абдуллах Парчиев стал серебряным призером юниорского ЧМ по дзюдо.
Соревнования проходят в перуанской Лиме.
В категории до 66 килограммов Парчиев одолел в полуфинале японца Сюнтаро Фукути. В финальной схватке российский дзюдоист уступил Торнике Гигаури из Грузии.
Российские спортсмены участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) в нейтральном статусе.
Российский дзюдоист Парчиев завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров в Лиме
Гимнастка Александра Максимова не выступит на чемпионате мира-2025 за сборную Сирии
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
Российский дзюдоист Парчиев завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров в Лиме
Гимнастка Александра Максимова не выступит на чемпионате мира-2025 за сборную Сирии
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»