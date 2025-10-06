Экс-спортсмен НФЛ арестован после инцидента с ножом

Бывший квотербек «Нью-Йорк Джетс» Марк Санчес был арестован в больнице Индианаполиса после инцидента с применением холодного оружия. .об этом сообщает издание ABC News.

По данным полиции, 38-летний спортсмен обвиняется в нанесении побоев с причинением телесных повреждений, незаконном проникновении в транспортное средство и нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в субботу, когда Санчес находился в городе в составе съемочной группы, освещавшей матч между «Лас-Вегас Рэйдерс» и «Индианаполис Колтс». По предварительной информации, в результате конфликта двое мужчин получили ножевые ранения, включая самого Санчеса, чье состояние в настоящее время стабильно.

Полиция подчеркивает, что все причастные к инциденту лица установлены и дополнительные подозреваемые не разыскиваются. Окончательное решение по делу примет прокуратура округа Мэрион.

Карьера Санчеса в НФЛ включала выступления за «Нью-Йорк Джетс», «Филадельфию Иглз», «Денвер Бронкос» и другие клубы.«Нью-Йорк Джетс» уже выразили поддержку спортсмену, призвав уважать частную жизнь семьи в этой ситуации.

