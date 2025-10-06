После Сириуса Джакарта. С чем российские гимнасты подходят к чемпионату мира

Завершившийся в субботу в Сириусе чемпионат России по спортивной гимнастике дал специалистам и болельщикам большую почву для размышлений. Главный вывод можно сделать только один — на чемпионате мира в Индонезии медали российским гимнастам придется буквально выгрызать у соперников. Но даже если с наградами будет напряг, вешать нос отечественным болельщикам точно не стоит. Тренеры сборной на "Озере Круглом" работают не покладая рук, и к Олимпиаде-2028 они обязательно подготовят команду, которая привезет из Лос-Анджелеса не одну медаль.

В Джакарте-2025 основные надежды мы должны связывать в первую очередь с олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой, которая выступает на высочайшем уровне с 2016 года, ее отлично знают зарубежные судьи и очень любят зрители не только с одной шестой части суши. Ярким подтверждением тому стал сентябрьский турнир в Париже, где российскую гимнастку очень тепло встретила французская публика, да и судьи отнеслись к россиянке, которую они до этого не видели четыре года, весьма объективно. Да и сама Мельникова воспряла духом после той теплой встречи и с утроенным рвением готовится к чемпионату мира, с которого осенью 2021 году уезжала с титулом победительницы в личном многоборье.

На чемпионате России — 2025 Мельникова выиграла четыре золотых награды из шести возможных и не боролась за медали только в упражнении на бревне. Этот снаряд не является для россиянки ахиллесовой пятой, она выиграла соревнования на нем три недели назад в Париже. На чемпионате мира в Индонезии она реально будет способна бороться за медали во всех видах программы как в личном многоборье, так и в каждом из отдельных его видов.

Включенные в состав на турнир Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева, не имеющие международного опыта (Игры БРИКС — 2024 не в счет), на чемпионате России выступали очень неровно. По словам тренеров, осознание того, что судьи и зрители смотрят на них как на будущих участниц чемпионатов мира и справедливо ждут качественной гимнастики, не пошло им на пользу. Недавние юниорки волновались и совершали ошибки там, где никогда раньше не делали.

Каждая из них очень сильна индивидуально, но сумеют ли они справиться с нервами на первом в жизни чемпионате мира, большой вопрос.

"Главное для этих девочек — набраться в Джакарте опыта", — сказала ТАСС тренер сборной Валентина Родионенко.

И это правда, спрашивать за результат с них можно будет только после следующего мирового первенства, с которого начнется отбор на Олимпийские игры.

Если в женском турнире ЧМ-2025 все отечественные болельщики вправе ждать наград от Мельниковой, то медальные перспективы у российских мужчин покрыты очень густым туманом.

Вернувшийся после тяжелой травмы и длительного восстановления лидер сборной Даниел Маринов на чемпионате России, к удивлению тренеров, сумел собраться и выиграть личное многоборье, однако сумма баллов, которую он получил за упражнения, далека от той, что набирают сейчас мировые лидеры. Маринову, у которого еще болит прооперированное плечо, будет очень трудно вмешаться в спор за награды в многоборье, однако на тех же брусьях он вполне может побороться за призовое место.

На отдельных снарядах могут зацепиться за медали вернувшийся в гимнастику после полуторагодичного возвращения в спорт Александр Карцев, принимавший участие еще в Олимпиаде в Токио, ветеран команды Владислав Поляшов, а также не имеющий международного опыта Мухаммаджон Якубов, провалившийся на чемпионате России в многоборье, но частично реабилитировавший себя в заключительные два дня соревнований. Что касается Ильи Заики, то он летит в Джакарту только на один снаряд. В Сириусе ему удалось показать на кольцах очень неплохую гимнастику.