Российский паралимпиец Малышев завоевал бронзу на ЧЕ по пулевой стрельбе

Российский паралимпиец Сергей Малышев занял третье место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).

Малышев в стрельбе из пистолета в упражнениях P4 на 50 метров набрал 203 очка. Победу одержал итальянец Давиде Франческетти (222), серебро у азербайджанца Камрана Зейналова (221,6).

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит с 30 сентября по 8 октября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе (NPA).