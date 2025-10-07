Россиянки победили в общем зачете Кубка мира по прыжкам на батуте

Россиянки София Аляева и Александра Лямина выиграли общий зачет Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает пресс‑служба Федерации гимнастики России.

По итогам серии турниров в Азербайджане, Италии, Португалии, Германии, Болгарии и Франции Аляева стала обладателем Кубка мира в индивидуальных прыжках на батуте, Лямина — в дисциплине «акробатическая дорожка».

Серебряными призерами общего зачета Кубка мира стали Сергей Финиченко (акробатическая дорожка), Арина Каляндра (акробатическая дорожка), Анжела Бладцева (индивидуальные прыжки), Максим Диденко (индивидуальные прыжки) и Михаил Заломин (двойной минитрамп).

Российские спортсмены выступали на этапах Кубка мира в нейтральном статусе.