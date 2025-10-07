Паралимпийский чемпион по велоспорту планирует попробовать себя в новом спорте

Двукратный паралимпийский чемпион по велоспорту Михаил Асташов планирует попробовать принять участие в международных стартах по триатлону в свободное от велоспорта время. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Я рассчитываю отбираться на Паралимпиаду-2028 в велоспорте, если хватит сил и энергии, но также планирую выступать в триатлоне в свободное время. На всероссийских соревнованиях по триатлону, конечно, буду участвовать. Если будет возможность и не будет пересекаться с велоспортом, то можно будет попробовать и на международных стартах [по триатлону] тоже выступить", - сказал Асташов.

Ранее стало известно, что делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России в организации, которое было частично приостановлено в 2023 году. "Естественно, эти новости я воспринял положительно, ведь это возможность вновь бороться за нашу страну под флагом и с гимном. В следующем году можно будет начинать завоевывать квоты на Паралимпиаду, я надеюсь нам дадут такую возможность, и мы будем ездить от России завоевывать квоты, чтобы попасть на Игры", - сказал Асташов, отметив, что не подписывал документы о получении нейтрального статуса, поскольку всегда хотел выступать под национальными флагом и гимном.

Асташову 36 лет, он завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио, выиграв в трековой гонке преследования на дистанции 3 000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом.