Российский дзюдоист победил на чемпионате мира

Российский дзюдоист Бислан Катамардов одержал победу на чемпионате мира среди юниоров, который проходил в Лиме.

В финале весовой категории свыше 100 кг Катамардов победил японца Гая Хатакэяму. Бронзовые награды выиграли представитель Германии Мортаза Суха и француз Матео Акиана Монго.

Россиянка Александра Рябченко стала бронзовым призером турнира в весе до 78 кг. В схватке за бронзу она одолела представительницу Сербии Йовану Степанович.

Россияне выступали на турнире под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).