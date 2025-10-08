Южная Корея удивила российскую пловчиху-чемпионку

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Софья Дьякова рассказала о вещах, которые ее удивили в Южной Корее. Об этом сообщает Sport24.

© Lenta.ru

Российская спортсменка выделила развитые технологии. «В плане медицины там все круто, так как есть конкуренция. Там вообще почти в каждой области так», — отметила пловчиха.

Дьякова добавила, что ее также удивил темп жизни в Сеуле.

«В любой день и время люди куда-то спешат, им не до отдыха. Эта атмосфера немного давит. В России гораздо спокойнее в этом плане», — рассказала спортсменка.

Ранее бывшая российская фигуристка Дарья Усачева, работающая детским тренером в Китае, сравнила местных юных фигуристов с российскими. По ее словам, дети в Китае более послушные и тихие, чем в России.