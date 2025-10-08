Вице-чемпионка мира по гребному слалому рассказала, как пережила отстранение

Обладательнице серебряной медали чемпионата мира по гребному слалому россиянке Алсу Миназовой морально пришлось очень тяжело в более чем трехлетний период неучастия в международных стартах. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Международная федерация каноэ (ICF) в апреле 2023 года приняла решение вернуть россиян и белорусов на свои турниры под нейтральным статусом. Однако по политическим причинам российские спортсмены были лишены возможности выступить на ЧМ-2023 в Лондоне, в отборочных стартах в Чехии на Олимпиаду-2024 и на ряде других турниров. Возвращение россиян состоялось в январе 2025 года на открытом чемпионате Океании.

"Для меня отстранение было довольно сложным периодом, потому что каждый день я задавалась вопросом, для чего я это делаю и насколько долго это может продолжаться, - рассказала Миназова. - А что, если еще 10 лет не будет возможности гоняться на международной арене? Но я нашла для себя ответ, почему я это делаю. Потому что я безумно люблю этот вид спорта, мне важно поддерживать свой высокий уровень, передавать опыт молодым спортсменам, навязывать им конкуренцию, ждать возвращения на чемпионаты мира. И у меня очень теплые эмоции и счастье от того, что я снова тут".

2 октября Миназова выиграла серебро чемпионата мира в австралийском Пенрите в каноэ-одиночке. До этого самым большим успехом для российских слаломистов была бронзовая медаль Павла Эйгеля, завоеванная на мировом первенстве 2018 года.

"Поначалу мне вообще не верилось в свой успех, у меня после финиша и на церемонии награждения была внутри буря эмоций, я потом еще три дня смотрела на эту медаль и никак не могла осознать, что она принадлежит мне. Сто раз просматривала свою финальную гонку, она получилась действительно очень хорошей и быстрой. Но сейчас я уже осознаю, что победила, и мне безумно приятно вернуться с медалью домой", - добавила собеседница ТАСС.

"Если говорить про дальнейшие задачи, то глобально мы готовимся к Играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Сейчас будет небольшая передышка, после чего начнем подготовку к новому сезону", - заключила Миназова.