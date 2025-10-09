Тренер сборной обозначил задачи на ЧМ по спортивной гимнастике

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов не ставит перед спортсменами задачи в обязательном порядке завоевать медали на чемпионате мира в Индонезии. Об этом тренер рассказал ТАСС.

С 30 сентября по 4 октября в Сириусе проходил чемпионат России по спортивной гимнастике, который был заключительным стартом перед мировым первенством.

"Практически ничего в программах мы менять не будем, теперь нас ждет первый международный старт за последние четыре года, - рассказал Алфосов. - Мы едем показать себя немножко и посмотреть на других, все делаем с прицелом на 2026 год, когда начнется квалификационный отбор на Олимпиаду в Лос-Анджелес. В Джакарте будет личный чемпионат мира, на который национальные федерации будут формировать команды исходя из собственных соображений. Кто-то вообще решит оставить опытных гимнастов дома и отправить совсем молодой состав". "Мы не ставим перед спортсменами задач обязательно выиграть медали, если тот же Даниел Маринов, только набирающий форму после травмы, окажется без наград, то ничего страшного не произойдет", - добавил собеседник ТАСС.

На чемпионат мира, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября, у мужчин заявлены Маринов, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Илья Заика и не имеющий возможности выступить там из-за травмы колена Даниил Новиков. В настоящее время решается вопрос, сможет ли кто-то другой из российских спортсменов отправиться в Индонезию вместо Новикова.

Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования тогда проходили в японском Китакюсю.