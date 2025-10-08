Российские пловцы пропустят Кубок мира‑2025 по необычной причине

Российские пловцы не выступят на Кубке мира‑2025 в США и Канаде в связи с логистическими и организационными причинами, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Первый и второй этапы Кубка мира пройдут в американских Кармеле (10–12 октября) и Уэстмонте (17–19 октября), третий — в Торонто (23–25 октября).