Российские пловцы пропустят Кубок мира‑2025 по необычной причине

Российские пловцы пропустят Кубок мира‑2025 в связи «с логистикой и организационными моментами»

Российские пловцы не выступят на Кубке мира‑2025 в США и Канаде в связи с логистическими и организационными причинами, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Первый и второй этапы Кубка мира пройдут в американских Кармеле (10–12 октября) и Уэстмонте (17–19 октября), третий — в Торонто (23–25 октября).

— В связи с логистическими и организационными моментами тренерским штабом и руководством федерации было принято решение, что спортсмены из сборной команды РФ не примут участия в этапах Кубка мира по плаванию, которые пройдут с 10 по 25 октября в Северной Америке. Все спортсмены сейчас находятся на плановых тренировочных мероприятиях и проходят подготовку к чемпионату России и другим стартам, запланированным до конца этого года, — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе ФВВСР.
