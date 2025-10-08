Российские спортсмены завоевали несколько сот медалей на Играх стран СНГ

Сборная России завоевала 225 медалей на завершившихся Играх стран СНГ, заняв первое место в медальном зачете. Соревнования проходили в семи городах Азербайджана.

Россияне завоевали 124 золотые, 61 серебряную и 40 бронзовых наград. Второе место заняла команда Азербайджана (178 медалей; 33 золотые, 53 серебряные, 92 бронзовые), тройку призеров замкнули спортсмены из Белоруссии (119; 32-35-52).

Первые медали на III Играх стран СНГ были разыграны 28 сентября. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте 23 лет и моложе.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.