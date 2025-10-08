Бобровникову избрали главой комиссии спортсменов ОКР

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова избрана главой комиссии спортсменов ОКР. Заместитель Бобровниковой назначен олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

— Комиссия спортсменов ОКР также выдвинула Бобровникову и Далалояна для приема в члены ОКР на очередном заседании исполкома в качестве представителей от спортсменов. Это стало возможно благодаря новой редакции устава ОКР, одобренной на олимпийском собрании в декабре 2024 года. Ранее спортсмены никогда не входили в состав ОКР. Комиссия спортсменов — важный консультативный орган при ОКР, представляющий интересы действующих и завершивших карьеру атлетов. Ее участники формируют предложения по развитию олимпийского движения, поддержке спортсменов и совершенствованию условий подготовки сборных команд. Перед заседанием провел встречи со всеми кандидатами, обсудил с ними приоритеты работы комиссии. Программа и идеи Бобровниковой направлены на расширение участия спортсменов в управлении спортом и развитии институтов олимпийского сообщества. Поздравляю ее и Далалояна с избранием, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.