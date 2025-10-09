Двух ведущих грузинских штангистов отстранили за один и тот же допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал грузинских штангистов Реваза Давитадзе и Гурами Гиорбелидзе после того, как в их допинг-пробах было обнаружено одно и то же запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещество. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В пробах Давитадзе и Гиорбелидзе были обнаружены метаболиты SARMS (остарина), который относится к классу других анаболических агентов (S.1.2.). Нарушение антидопинговых правил у Давитадзе датировано 15 августа 2023 года, у Гиорбелидзе - 7 июля 2023 года.

Оба спортсмена по решению CAS были дисквалифицированы на четыре года, Давитадзе сможет вернуться в спорт не ранее 29 сентября 2029 года, Гиорбелидзе, ранее отбывший несколько месяцев во временном отстранении, - не ранее 3 сентября 2028 года.

Давитадзе 26 лет, он является чемпионом Европы 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. После решения Спортивного арбитражного суда спортсмен лишится звания вице-чемпиона мира 2024 года и серебра ЧЕ-2025. Гиорбелидзе 23 года, его лишат золота молодежного ЧЕ-2023 и серебра ЧЕ-2024.

CAS принял решение дисквалифицировать этих штангистов, удовлетворив иск Международного агентства допинг-тестирования (ITA) к Национальному антидопинговому агентству Грузии, чей дисциплинарный комитет ранее отказался отстранять Давитадзе и Гиорбелидзе от спорта по причине того, что те стали "жертвами саботажа".