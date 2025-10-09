Победительница Кубка мира по прыжкам на батуте рассказала, кто из спортсменов ее вдохновляет

Победительница Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева заявила «Матч ТВ», что ее вдохновляет фигуристка Александра Трусова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

— Спортсмен, которым вы вдохновляетесь.

— Фигуристка Александра Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность.

— А именно из батутистов?

— Китайский батутист Донг Донг, поражает его стабильность.

— Вы верите, что ребята из России в скором времени могут стать чемпионами мира или Европы?

— Думаю, что да, конечно. Со временем мы полноценно вернемся на международную арену, просто на это надо гораздо больше времени, чем хотелось бы, — сказала Бладцева «Матч ТВ».