Победительница Кубка мира по прыжкам на батуте рассказала, кто из спортсменов ее вдохновляет

Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»

Победительница Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева заявила «Матч ТВ», что ее вдохновляет фигуристка Александра Трусова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

— Спортсмен, которым вы вдохновляетесь.

— Фигуристка Александра Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность.

— А именно из батутистов?

— Китайский батутист Донг Донг, поражает его стабильность.

— Вы верите, что ребята из России в скором времени могут стать чемпионами мира или Европы?

— Думаю, что да, конечно. Со временем мы полноценно вернемся на международную арену, просто на это надо гораздо больше времени, чем хотелось бы, — сказала Бладцева «Матч ТВ».

