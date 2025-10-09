Российский гимнаст получил нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) включила российского гимнаста Алексея Усачева в список спортсменов с нейтральным статусом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В октябре нейтральный статус получили российский гимнаст Даниил Новиков, тренеры Валерий Алфосов, Артем Суконнов, Елена Айлоян и Марина Стяжкина, врачи Игорь Голубев и Сергей Гуляшко.

Усачеву 23 года, он является двукратным победителем Кубка России - 2025 и чемпионом России - 2024.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 октября в Индонезии.