Чемпиона Европы по бобслею отстранили на два года

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало чемпиона Европы 2023 года британского бобслеиста Аррана Гулливера на два года после того, как его тест на запрещенное вещество остарин дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба ITA.

Гулливер сдал пробу, которая дала положительный результат, во время внесоревновательного тестирования 2 марта.

Спортсмен согласился с двухлетним сроком дисквалификации с 24 марта 2025 года по 23 марта 2027 года и аннулированием результатов соревнований с 2 марта 2025 года.

Гулливеру 27 лет, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, также на его счету золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы.