Международная федерация гимнастики подтвердила заявки россиян на ЧМ

Международная федерация гимнастики (FIG) за девять дней до старта чемпионата мира по спортивной гимнастике в Индонезии подтвердила заявки россиян на участие в турнире. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Международная федерация гимнастики в конце сентября сформировала список из гимнастов, которых национальные федерации заявили на чемпионат мира. Согласно документу участвовать в ЧМ-2025 планируют 452 спортсмена, однако до последнего времени были опубликованы фамилии только 442 из них, включая 4 белорусов, которые, как и россияне, могут выступать только в нейтральном статусе.

Оставшиеся 10 вакансий, принадлежащих гимнастам из России, до 10 октября оставались обезличенными, фамилии спортсменов международная федерация намеревалась объявить позднее в связи с ожидавшей рассмотрения заявкой AIN (индивидуального нейтрального атлета - прим. ТАСС).

FIG подтвердил, что в ЧМ-2025 могут принять участие имеющие нейтральный статус Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Даниел Маринов, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Мухаммаджон Якубов, Илья Заика и Алексей Усачев, получивший право выступать на международных стартах в минувший четверг.

Чемпионат мира пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Последний раз россияне выступали на мировом первенстве осенью 2021 года, когда соревнования проходили в японском Китакюсю.