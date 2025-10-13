CAS зарегистрировал апелляции Израиля о недопуске гимнастов на чемпионат мира

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Израиля о недопуске гимнастов национальной команды на чемпионат мира в Индонезии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире.

"CAS подтверждает, что Израильская федерация гимнастики подала две апелляции в Спортивный арбитражный суд относительно состава делегации на чемпионате мира в Джакарте, - говорится в заявлении. - Первая апелляция, поданная против Международной федерации гимнастики (FIG), касается заявления FIG от 10 октября 2025 года. Вторая апелляция, поддержанная шестью израильскими гимнастами, против FIG и Индонезийской федерации гимнастики требует от CAS обязать федерацию принять необходимые меры, гарантирующие участие Израиля в чемпионате, либо перенести или отменить чемпионат".

В CAS отметили, что в апелляциях также содержится просьба о принятии временных мер по тем же вопросам. Суд вынесет решение по этим просьбам в период с 13 по 14 октября.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 декабря в Джакарте. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.