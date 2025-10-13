Россиянка завоевала первую медаль паралимпийского ЧМ под флагом страны

Представительница сборной России по паралимпийскому пауэрлифтингу Тамара Подпальная завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в Каире. Это стало первой для паралимпийской сборной наградой, завоёванной под флагом страны.

© Чемпионат.com

Спортсменка выиграла стала третьей в весовой категории до 55 кг. Лучшей в этом весе стала представительница Нигерии Эстер Оема, серебряную награду получила турчанка Бесра Думан.

53-летняя Тамара Подпальная является победительницей двух Паралимпийских игр — в Сиднее (2000) и в Афинах (2004). Также на её счету две серебряные медали Игр в Пекине (2008) и в Лондоне (2012).

Чемпионат мира по паралимпийскому пауэрлифтингу проходит в столице Египта с 11 по 18 октября. Осенью 2025 года генассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила в правах Паралимпийский комитет России, в связи с чем спортсмены, представляющие некоторые виды спорта, имеют право участвовать в соревнованиях не в нейтральном статусе, как ранее, а с российскими флагом и гимном.