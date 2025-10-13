Олимпийский чемпион Давид Белявский отказался выступать в нейтральном статусе.

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходил с 30 сентября по 4 октября в Сириусе, Белявский занял второе место в упражнении на коне и седьмое – в упражнениях на брусьях.

«Я принял такое решение, что пока у нас нет флага, не выступать на международной арене. Но чемпионат мира в Индонезии, конечно, буду смотреть. Потому что там наши спортсмены будут выступать. Конечно, я буду болеть, переживать за них, смотреть, как они смотрятся на международной арене. Ведь это очень важно и для них самих, и для нашей команды в целом», – рассказал чемпион Токио-2020 Давид Белявский.

Чемпионат мира-2025 пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия).