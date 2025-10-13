Российские гимнастки заняли второе место на турнире FIG в Японии

ТАССиещё 2

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Россиянки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат в общем зачете клубного чемпионата мира по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Токио под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Российские гимнастки заняли призовое место на турнире FIG в Японии
© ТАСС

Россиянки, которые представляют школу "Небесная грация", набрали 324,100 балла. Победу одержали представительницы школы Ирины Дерюгиной из Украины (326,150), третьей стала команда из США Burlo/Pacific (319,350).

Клубный чемпионат мира Aeon Cup проходил с 10 по 13 октября. Он стал первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступали в нейтральном статусе. В предыдущий раз представительницы этого вида спорта из России участвовали на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в феврале 2022 года - на этапе Гран-при в Москве.

В 2022 году Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров из-за ситуации на Украине. В 2023 году россияне и белорусы получили право выступать на турнирах FIG в нейтральном статусе.

ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости