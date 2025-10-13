Десять стран примут участие в чемпионате Евразии по рыболовному спорту

Представители десяти стран примут участие в чемпионате Евразии по рыболовному спорту среди мужчин и женщин в Адыгее. Об этом ТАСС сообщили в Федерации рыболовного спорта России.

Соревнования пройдут с 14 по 19 октября на базе спортивного комплекса "Кужора" в станице Кужорской Майкопского района.

"Участие в турнире примут представители десяти стран - России, Китая, Абхазии, Армении, Белоруссии, Республики Корея, Узбекистана, Сирии, Вьетнама и Туркменистана. Спортсмены разыграют награды в дисциплине "ловля карпа" в парных и командных соревнованиях", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации.