Десять стран примут участие в чемпионате Евразии по рыболовному спорту
Представители десяти стран примут участие в чемпионате Евразии по рыболовному спорту среди мужчин и женщин в Адыгее. Об этом ТАСС сообщили в Федерации рыболовного спорта России.
Соревнования пройдут с 14 по 19 октября на базе спортивного комплекса "Кужора" в станице Кужорской Майкопского района.
"Участие в турнире примут представители десяти стран - России, Китая, Абхазии, Армении, Белоруссии, Республики Корея, Узбекистана, Сирии, Вьетнама и Туркменистана. Спортсмены разыграют награды в дисциплине "ловля карпа" в парных и командных соревнованиях", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
"Чемпионат Евразии - это важный шаг в развитии рыболовного спорта, особенно в нынешних условиях, когда Россия продолжает активно взаимодействовать с дружественными государствами, - отметили в федерации. - Такие турниры способствуют укреплению взаимопонимания, развитию спортивного рыболовства и популяризации дисциплины "карпфишинг".
Главное сейчас