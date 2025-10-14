Стали известны призовой фонд и количество участников ЧР по дзюдо

Более 500 дзюдоистов из 63 регионов России примут участие в чемпионате страны, который пройдет в Екатеринбурге с 16 по 19 октября, призовой фонд соревнований составит порядка 11 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

"Мы поддержали инициативу Свердловской области о том, чтобы в этом году провести чемпионат России именно в Екатеринбурге, который имеет огромный опыт организации и проведения крупнейших соревнований. Сейчас зарегистрировалось 572 участника, из них 218 женщин и 354 мужчины из 63 субъектов Российской Федерации", - сказал он, отметив, что среди участников значатся 23 мастера спорта международного класса и 7 заслуженных мастеров спорта.

Общий призовой фонд чемпионата составит порядка 11 млн рублей, добавил Хабиров. Победители индивидуальных соревнований получат по 350 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей - 150 тыс. рублей, бронзовых - 60 тыс. рублей. Победитель командных соревнований получит 1,6 млн рублей, обладатель второго места - 800 тыс. рублей, третьего - 400 тыс. рублей. Вход на чемпионат для болельщиков будет свободным.

В Свердловской области дзюдо входит в десятку наиболее популярных видов спорта, им занимается более 8 тыс. человек, подчеркнул заместитель министра физической культуры и спорта региона Андрей Зяблицев.