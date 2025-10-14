Объявлено, где пройдет чемпионат России по дзюдо в 2026 году

Федерация дзюдо России планирует провести чемпионат страны 2026 года в Казани. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил вице-президент организации Валентин Хабиров.

"У нас в стране создано несколько центров, и они тоже довольно сильные и оснащенные, такие как в Челябинской и Тюменской областях. Следующий чемпионат России мы планируем провести в Татарстане, в городе Казань, там есть центр дзюдо "Батыр", - сказал он.

В этом году чемпионат России по дзюдо пройдет с 16 по 19 октября в Екатеринбурге.