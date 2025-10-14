Хоркину шокировала смерть олимпийского чемпиона Дитятина

Александр Дитятин был примером для многих спортсменов, его смерть шокировала, заявила «Матч ТВ» двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Во вторник стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин ушел из жизни в возрасте 68 лет.

— Для меня это шок, так скоропостижно, честно вам скажу. Мы виделись буквально весной, все было в порядке. 25 октября всероссийский день гимнастики, у меня шоу в Москве, я планировала ему на днях позвонить, чтобы пригласить. Конечно, светлая память, но рано Александр Николаевич нас покинул, правда. Трехкратный олимпийский чемпион, награжден орденом Ленина, орденом Дружбы и знаком почета. Орденоносец, гениальный, красивый гимнаст. Пример для многих спортсменов. Для меня тем более. Соболезнования родным и близким, — сказала Хоркина «Матч ТВ».

Дитятин завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 1980 года в Москве в командном и личном многоборье, а также в упражнении на кольцах. Он — единственный в мире гимнаст, завоевавший медали во всех упражнениях на одной Олимпиаде (Игры‑1980). Также на его счету шесть серебряных медалей и одна бронза Олимпиад. Он является семикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

В 2004 году Дитятин был включен в Международный зал гимнастической славы.