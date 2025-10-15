Вице-чемпионку мира по борьбе дисквалифицировали на 18 месяцев

Обладательница трех серебряных медалей чемпионатов мира по спортивной борьбе россиянка Ирина Ологонова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

Результаты, показанные спортсменкой с 8 ноября 2014 года по 8 июля 2015 года будут аннулированы. Ологонова находилась во временном отстранении с 24 апреля 2024 года на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушение антидопинговых правил, зафиксированное 8 ноября 2014 года.