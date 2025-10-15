Российского тяжелоатлета дисквалифицировали на несколько лет

Российского тяжелоатлета Андрея Покатилова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Покатилов отстранен на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Дисквалификация отсчитывается с 21 мая 2025 года и продлится до 20 мая 2029 года. Все результаты спортсмена с 27 мая 2015 года будут аннулированы.

Наивысшим достижением Покатилова на международном уровне стало шестое место, занятое на юношеском чемпионате Европы 2014 года в Польше. После завершения спортивной карьеры Покатилов ушел на тренерскую работу.