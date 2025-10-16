Россиянин стал призером ЧМ по паралимпийскому пауэрлифтингу

Представитель сборной России по паралимпийскому пауэрлифтингу Владимир Балынец стал серебряным призёром в весовой категории до 49 кг на чемпионате мира. По сумме всех подходов он показал результат 483 кг. Первым в соревновании в этой весовой категории стал бразилец Марко де Оливейра, показавший результат 515 кг по сумме подходов.

Балынец является чемпионом (2019) и бронзовым призёром (2014) чемпионата мира, двукратным чемпионом Европы.

Ранее россиянка Тамара Подпальная завоевала в весовой категории до 55 кг бронзовую медаль, ставшую первой для российской команды наградой, завоёванной под национальным флагом после восстановления в правах Паралимпийского комитета России.

Чемпионат мира по паралимпийскому пауэрлифтингу проходит в Каире с 11 по 18 октября.