Олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 25 лет

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус завершила карьеру в 25 лет
Четырехкратная олимпийская чемпионка пловчиха Ариарне Титмус завершила карьеру.
Титмус 25 лет, она выиграла по две золотые медали в Токио-2020 (200 и 400 м вольным стилем) и Париже-2024 (400 м и эстафета 4x200 м вольным стилем), а также три серебряные и одну бронзовую награды.
На чемпионатах мира у австралийки четыре золота, два серебра и три бронзы.
Ариарне – мировая рекордсменка на 200 м вольным стилем (1:52.23).
«Это непростое решение, но я им очень довольна. Я всегда любила плавание, но, похоже, на этот раз я отошла от спорта и поняла, что некоторые вещи в моей жизни, которые всегда были важны для меня, теперь немного важнее плавания. Переломным моментом для меня, моментом, когда все изменилось, стало время подготовки к Играм в Париже. Я столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, которые, честно говоря, меня очень сильно потрясли. Возможно, это был первый раз, когда я задумалась о чем-то, кроме плавания. Углубляясь в эти проблемы со здоровьем, мне действительно пришлось заглянуть внутрь себя и подумать о том, что для меня важнее всего. Помимо плавания, у меня всегда были цели в личной жизни, но плавание всегда было самым важным до этого момента, и я только сейчас поняла, что эти цели и то, чего я хочу в будущем, теперь для меня важнее всего. Но больше всего я с нетерпением жду того, что будет дальше», – рассказала Титмус.
Спортсменка отметила, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении, а также работе с молодыми спортсменами из регионов Австралии.
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
Цена контракта на строительство школы Загитовой составила 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана
