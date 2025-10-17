Российские спортсмены не смогут выступать с флагом в настольном теннисе, несмотря на отмену отстранения (CAS)

Sports.ruиещё 3

Российские спортсмены не смогут выступать с флагом и гимном в настольном теннисе.

Российские спортсмены не смогут выступать с флагом в настольном теннисе
© Sports.ru

Ранее юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

«Решение Европейского союза настольного тенниса от 2 и 3 марта 2022 года о запрете на демонстрацию белорусской или российской национальной символики, флагов и гимнов во время мероприятий, проводимых Европейским союзом настольного тенниса, до дальнейшего уведомления было оставлено в силе», – сообщили в CAS.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости