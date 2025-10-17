Объявлены победители чемпионата России по дзюдо

Двукратный чемпион Европы Михаил Игольников завоевал золотую медаль чемпионата России по дзюдо‑2025.

В финале весовой категории до 90 кг Игольников одержал победу над Егором Адониным. Обладателями бронзовых наград в этом весе стали Алан Хубецов и Адам Уциев.

В весе до 81 кг победителем стал Курбан Кудиев, одолевший в финале Абдул‑Керима Тасуева. Акроман Парчиев и Георгий Елбакиев выиграли бронзовые медали.

У женщин в весовой категории до 63 кг первенствовала Камила Бадурова. Второе место заняла Стефания Власова, бронзовые награды достались Дали Лилуашвили и Анастасии Мананниковой.

В финале весовой категории до 70 кг Тамара Лищенко победила Ксению Медведеву. Победительницами поединков за бронзовые медали стали Дарья Васильева и Яна Полякова.

Чемпионат России завершится 20 октября. Прямые трансляции турнира смотрите на телеканалах холдинга »Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.