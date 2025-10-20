Чемпион мира по плаванию пропустит ЧР в Казани

Чемпион мира по плаванию Иван Кожакин рассказал «Матч ТВ», что пропустит чемпионат России по плаванию на короткой воде.

Чемпионат России стартует в Казани 7 ноября.

— На чемпионат России не поеду, это решение в пользу семьи, нужно остаться дома и быть опорой, помощью. И, конечно, травма дает о себе знать. Восстанавливаюсь, тренируюсь, но пока на чемпионате России не буду готов показать хороший результат, — сказал Кожакин «Матч ТВ».

Ранее пловец рассказал «Матч ТВ», что в его семье родился еще один ребенок.

На завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта Егор Корнев, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Андрей Минаков стали победителями комбинированной эстафеты 4×100 м с результатом 3 минуты 26,93 секунды. Также чемпионами мира стали Климент Колесников, Иван Кожакин и Иван Гирев, выступившие в предварительном заплыве.