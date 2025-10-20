Россиянка финишировала шестой в гранд-финале Мировой серии по триатлону

Представительница России Диана Исакова, соревнующаяся в триатлоне, заняла шестое место в гранд-финале Мировой серии. Она завершила дистанцию, показав результат 1 час 57 минут 40 секунд.

© Соцсети

Лучшей в гонке стала участница из Германии Лиза Терч, продемонстрировавшая результат 1 час 56 минут 50 секунд. Серебряная медаль досталась спортсменке из Италии — Бьянка Сереньи финишировала за 1 час 57 минут и 4 секунды. Тройку призёров замкнула француженка Эмма Ломбарди, её результат составил 1 час 57 минут 16 секунд.

В соревновании приняла участие ещё одна россиянка Валентина Рясова, завершившая дистанцию за 2 часа 6 минут и 18 секунд и занявшая 31-е место.

Лиза Терч из Германии по итогам общего зачёта расположилась на первом месте с 3886,26 очка. Исакова — на восьмой строчке.

Гранд-финал Мировой серии по триатлону прошёл в Австралии. Россияне выступали на нём в нейтральном статусе.