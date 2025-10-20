Российский гимнаст вышел в финал чемпионата мира в многоборье

Российский гимнаст Даниел Маринов квалифицировался в финал чемпионата мира в многоборье. Соревнования проходят в Джакарте.

В квалификации Маринов занял 4-е место. Всего в финале выступят 24 спортсмена.

Также Маринов сумел отобраться в финал в упражнениях на перекладине и в опорном прыжке. Еще один россиянин Мухаммаджон Якубов выступит в финале в опорном прыжке.

Финал мужского многоборья пройдет 22 октября. В опорном прыжке и упражнениях на перекладине медали будут разыграны в последний день турнира 25 октября.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.