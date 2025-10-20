Российские паралимпийцы взяли 14 медалей на ЧМ по пауэрлифтингу

Российские паралимпийцы взяли 14 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Они выступили с флагом впервые с 2019-го
Российские паралимпийцы завоевали 14 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу.
Соревнования проходили в Каире с 11 по 18 октября. Российские спортсмены впервые с 2019 года выступали с национальными флагом и гимном. На их счету четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград.
Сборная стала шестой в медальном зачете. Первое место заняла команда Китая (13 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды), второе – Египет (11-7-5), третье – Нигерия (8-7-5).
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
