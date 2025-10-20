Тренер Кубеев рассказал об акклиматизации трековиков на ЧМ в Чили

Кубеев об акклиматизации трековиков на ЧМ в Чили: «Период острой адаптации уже прошел»
Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев рассказал «Матч ТВ», что российские велогонщики прошли период острой адаптации перед участием в чемпионате мира в Чили.
Соревнования стартуют в Сантьяго 22 октября.
— Гонщики полностью прошли период острой адаптации после перелета. Климат мягкий этому способствует, нет резкого изменения температуры и влажности. У кого‑то быстрее, кого‑то чуть дольше акклиматизация по времени прошла, но сейчас уже все в норме. Тренировки прогрева проходят на устойчиво‑хорошем состоянии, — сказал Кубеев «Матч ТВ».
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости