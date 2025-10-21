Дзюба может сыграть против Карпина в падел

Матч по паделу между футболистом «Акрона» Артёмом Дзюбой и главным тренером сборной России и «Динамо» Валерием Карпиным привлек бы дополнительную аудиторию к данному виду спорта, Федерация падела России готова посодействовать проведению такой встречи, сказал «Матч ТВ» генеральный директор организации Алексей Сорокин.

© РФС

В мае Карпин в разговоре с «Матч ТВ» выразил готовность сыграть с Дзюбой в падел, на что форвард через «Матч ТВ» ответил согласием.

— Артем Дзюба и Валерий Карпин говорили, что готовы сыграть друг против друга. Это привлекло бы дополнительную аудиторию к паделу?

— Конечно. Это известные имена в российском спорте. У них огромное количество поклонников. Естественно, такой матч привлечет большое внимание, как в принципе и другие матчи звёзд спорта, шоу‑бизнеса. В данный момент участие узнаваемых лиц является неотъемлемой частью падела. Их игра привлекает. Но задача федерации развивать вид спорта во всех его аспектах. Не только через шоу‑матчи, но и через профессиональные соревнования, международные турниры и массовый спорт. С этой целью мы готовим юниоров, всячески стимулируем регионы организовывать детские секции. То есть надо заниматься всеми аспектами развития. Но если будет какой‑то громадный шоу‑матч.

— Готовы будете посодействовать в организации матча Дзюбы и Карпина, если стороны будут реально готовы?

— Если будет такой диалог, будем с радостью в него вовлечены, — сказал Сорокин «Матч ТВ».

С 21 по 26 октября в Москве пройдет Международный турнир по паделу «Москва 2025», в котором примут участие ведущие игроки из Европы, Латинской Америки и Африки.