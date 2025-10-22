Организаторы ЧМ по гимнастике лишили журналистов РФ флага на аккредитации

Организаторы чемпионата мира по спортивной гимнастике в аккредитационных карточках журналистов из России отказались указывать их страну (RUS) и флаг. Вместо флага на аккредитации размещен бледно-голубой прямоугольник с надписью, говорящей о принадлежности к нейтральным спортсменам.

Корреспондент ТАСС, прилетевший в Джакарту для освещения мирового первенства, обратил внимание, что на аккредитациях повстречавшихся ему в пресс-центре других журналистов указаны их страны и размещены их национальные флаги, в то время как на его карточке отсутствуют флаг России и само упоминание страны.

Исполком Международной федерации гимнастики незадолго до старта ЧМ по спортивной гимнастике принял решение обозначать приехавшую в Джакарту белорусскую делегацию как AIN-1 (Individual Neutral Athletes - 1), россиян - AIN-2.

Однако, что касается журналистов, то они не являются членами спортивных делегаций своих стран (за исключением сотрудников пресс-служб национальных федераций), для них не прописан регламент получения нейтральных статусов.

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в 2017 году в Лондоне, российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, однако у приехавших из РФ журналистов на аккредитациях была указана их страна и размещен российский флаг.