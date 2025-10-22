Реку с крокодилами признали пригодной для проведения ОИ

Река Фицрой в Австралии признана пригодной для соревнований по гребле на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2032 году, сообщает ABC News.

Река известна своими крокодилами и сильными приливами. Эта водная артерия, расположенная примерно в 600 км к северу от Брисбена, вызвала неоднозначную реакцию, когда в марте ее предложили в качестве места проведения Олимпийских игр.

Однако Консультативный комитет по наследию гребных видов спорта подтвердил, что река прошла первоначальную проверку Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA).

Международная федерация гребного спорта проводит собственную техническую оценку, результаты которой пока не объявлены.

Премьер‑министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов.

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа в Брисбене и штате Квинсленд.