Судей на ЧМ обвинили в занижении оценок российским гимнасткам

Российские гимнастки получили незаслуженно низкие оценки за вольные упражнения в квалификации чемпионата мира в Джакарте. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Валентина Родиненко.

По итогам женского квалификационного турнира в финал личного многоборья вышли россиянки Ангелина Мельникова (с 1-го места) и Людмила Рощина (с 7-го). В опорном прыжке в финал отобрались Мельникова и Анна Калмыкова. В упражнениях на брусьях в финале выступят Мельникова и Лейла Васильева. В вольных упражнениях и на бревне россиянкам не удалось попасть в восьмерку сильнейших.

"Вчера наши девочки относительно хорошо прошли квалификацию, - считает Родионенко. - Но они, все трое, не имели права провалить бревно и остаться вне финала на этом снаряде. Но бревно - это коварный снаряд, так бывает".

"Но что касается вольных упражнений, то мне непонятно, что за бригада судила вольные упражнения и почему наши гимнастки получили такие низкие оценки. Да, были помарки, но не столько же баллов за это снимать. Но мы предполагали заранее, что такое может случиться, у нас же выявляют сильнейших не по секундомеру", - заключила собеседница ТАСС.

Финал в женском многоборье запланирован на 23 октября, финалы на отдельных снарядах пройдут 24 и 25 октября.