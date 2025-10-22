В федерации сообщили, что в России плаванием занимаются более 3 млн человек

ТАСС

Плавание является одним из самых востребованных видов спорта в России, которым в стране занимаются более трех миллионов человек. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

Стало известно, сколько человек в России занимается плаванием
© РИА Новости

Федерация водных видов спорта в среду проводит мероприятие с участниками движения специальной Олимпиады для спортсменов с нарушениями интеллектуального развития.

"Водные виды спорта являются одними из самых популярных в России. Более трех миллионов человек занимаются плаванием. Плавание является доступным и востребованным в стране", - сказал Габдуллин.

ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости