Стало известно, сколько человек в России занимается плаванием

В федерации сообщили, что в России плаванием занимаются более 3 млн человек
Плавание является одним из самых востребованных видов спорта в России, которым в стране занимаются более трех миллионов человек. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.
Федерация водных видов спорта в среду проводит мероприятие с участниками движения специальной Олимпиады для спортсменов с нарушениями интеллектуального развития.
"Водные виды спорта являются одними из самых популярных в России. Более трех миллионов человек занимаются плаванием. Плавание является доступным и востребованным в стране", - сказал Габдуллин.