«Висели плакаты с ней». Гайфутдинова — о том, кто в детстве был её идеалом в плавании

Российская пловчиха, серебряный призёр чемпионата мира Алина Гайфутдинова рассказала, кто из спортсменов был одним из её идеалов в плавании, когда она была маленькой.

— На ЧМ-2025 ты говорила, что хочешь побить рекорд Анастасии Фесиковой (Зуевой). Фанатела от нее в детстве? — Да, конечно, это же Зуева! У меня даже на стене висели плакаты с ней и Майклом Фелпсом. Когда приехала тренироваться к Наталье Андреевне [Козловой], я увидела Настю, её мужа Сергея Фесикова, рядом с ними была Маша Каменева и другие пловцы, не верила, что это реально они.

Причём, если говорить о Насте, я не очень следила за спортом как таковым, но Зуеву знала с детства. Сейчас она бывает с нами в зале, на воде, много подсказывает, иногда помогает лучше понять моего тренера — они же вместе столько лет. Наталья Андреевна считает, что наша встреча с ней — судьба. В 2005 году они начали работать с Настей, а я только родилась.

Я хочу сказать Насте огромное спасибо за всё, что она для меня делает. И Серёже тоже, который помог устроиться в Обнинске, сделал много в других вещах.

Что касается её рекорда: когда я начала плавать 50 метров на спине, увидела свой результат и поняла, что такое время Настя демонстрировала 10 лет назад. Просто обалдеть. И у меня есть желание проплыть по её лучшему результату. Очень хочу, всё для этого делаю. И Настя всё делает, как бы странно это ни звучало. Надеюсь, у меня будет много попыток приблизиться к ее рекорду или побить его.

Анастасия Фесикова, до замужества носившая фамилию Зуева, является серебряным призёром Олимпиады в Лондоне, чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы.