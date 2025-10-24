Саблистка Егорян назвала свой главный недостаток

Российская саблистка Яна Егорян считает главным недостатком свою резкость. Комментарий спортсменки приводит "Спорт-Экспресс".

"Я ужасно резкая. Иногда могу с пол-оборота завестись - скажу по делу, но понимаю, что можно было намного мягче и спокойнее, - сказала она. - Это периодически доставляет неудобства. Хотя свои плюсы в этом есть".

Егорян 31 год. Она является двукратной олимпийской чемпионкой. Также российская спортсменка трижды выигрывала чемпионаты мира и шесть раз становилась чемпионкой Европы.