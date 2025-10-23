Российские пловцы не примут участие в чемпионате Европы в Польше — Мазепин

Матч ТВиещё 2

Российские пловцы не выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, сообщил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Российские пловцы не поедут на чемпионат Европы
© Федерация водных видов спорта России

Чемпионат Европы пройдет 2–7 декабря в Люблине.

— В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают. На чемпионат Европы в Париж поедем, — передает слова Мазепина корреспондент «Матч ТВ».
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости