Российские пловцы не поедут на чемпионат Европы

Российские пловцы не выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, сообщил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.
Чемпионат Европы пройдет 2–7 декабря в Люблине.
— В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают. На чемпионат Европы в Париж поедем, — передает слова Мазепина корреспондент «Матч ТВ».
