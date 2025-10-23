Российские легкоатлетки прошли гендерные тесты

Более 400 российских легкоатлеток, включая олимпийскую чемпионку в прыжках в высоту Марию Ласицкене, прошли обязательное тестирование на гендерную принадлежность, сообщил «Матч ТВ» исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.

© Матч ТВ

World Athletics в июле опубликовала новые правила допуска легкоатлеток до международных турниров. Спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y‑хромосомы. Новые правила действуют с 1 сентября 2025 года.

— Тестирование на гендерную принадлежность проводится в соответствии с требованиями World Athletics. ВФЛА обеспечила централизованное тестирование на ряде соревнований, что создает всем спортсменкам комфортные условия для прохождения теста и, как следствие, соблюдения международных требований по допуску к соревнованиям. Ласицкене, по информации тренерского штаба, продолжает восстановление, и федерация организовала процедуру тестирования в удобной для спортсменки лаборатории. На сегодняшний день более 400 спортсменок и все лидеры сборной, включая знаменитую российскую прыгунью в высоту, прошли гендерные тесты, необходимые для допуска к международным стартам, — сказал Ярышевский «Матч ТВ».

World Athletics в марте продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.