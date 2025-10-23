Российский гимнаст заявил, что ему занижали оценки на ЧМ в Джакарте

Российский гимнаст Даниел Маринов в эфире «Матч ТВ» заявил, что судьи занизили его баллы в финале личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте.

В среду Маринов занял седьмое место в многоборье, россиянин в дебютном для себя чемпионате мира набрал 80,766 балла. Победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Даики Хасимото (85,131), вторым стал китаец Чжан Бохэн (84,333), тройку лучших замкнул швейцарец Ноэ Зайферт (82,831).

— Вот опорный прыжок, мы с Хасимото прыгаем совершенно одинаково. Все сказали, что мы прыгнули абсолютно одинаковый прыжок и показали одинаковое приземление, но почему‑то у него исполнение 9,266 балла, а у меня ровно 9,1 балла, то есть разница полторы десятых. Я выхожу делать брусья — ни одного шага не делал, ни одной помарки, соскок не в доскок. Но выходит делать Чжан Бохэн — здесь подсел, здесь шагнул, там его загнуло, соскок — плечи низко, неконтролируемое приземление. Мне ставят за исполнение 8,8 балла, ему — 8,733. Честно говоря, даже швейцарцу накидывали моментами. Точнее нет, им ставили нормально, но меня конкретно занижали. Это я сейчас говорю не с целью как‑то оправдаться, а вот по факту. Кольца — я делаю один в один как в первый день квалификации, там мне ставят 12,466 балла, выхожу в финале многоборья — 12,2. Где 0,25 балла? Куда они делись? — сказал Маринов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Позже Маринов выступит на чемпионате мира в опорном прыжке, в упражнениях на параллельных брусьях и на перекладине.